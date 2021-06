Welcome Day und Chat-Gruppen

„Gutes Onboarding beginnt bereits vor dem ersten Arbeitstag. „Dazu gehört das Bereitstellen von Laptops und Arbeitshandy, Unterlagen mit wichtigen Informationen, aber auch Willkommensgeschenke wie das Zuschicken gebrandeter Taschen und Kleidungstücke.“ Die soziale Interaktion können Firmen mithilfe von digitalen Tools kompensieren.

„Stellt eine Firma zum Beispiel mehrere Mitarbeiter ein, bietet sich ein virtueller Welcome Day an oder das Organisieren einer gemeinsamen Chat-Gruppe“, so Zimmermann. Dies fördere die Gruppenbildung und erste Vernetzung unter den Mitarbeitern. Immerhin ist den meisten Firmen die Bedeutung der Aufnahme und Einarbeitung von Mitarbeitern – zumindest in Deutschland – klar. 95 Prozent der im Report befragten Nachwuchs-Fachkräfte gaben an, ein Onboarding bekommen zu haben.

Kostspielige Fehler

Auch in Österreich sei die Bedeutung über diesen Prozess stärker im Bewusstsein der Firmen angekommen, meint Anita Stadlmann, Personalexpertin und Partnerin des HR-Netzwerks Wolkenrot. Denn Onboarding sei weit mehr als das Bereitstellen von Willkommensgeschenken. „Es vermeidet kostspielige Fehler.“

Ein Abgang ist teuer: Laut einer Studie von Deloitte liegen die durchschnittlichen Kosten bei rund 14.900 Euro pro Stelle und sind mit der Anzahl der notwendigen Nachbesetzungen zu multiplizieren. „Hinter dem Einstellungsprozess steht viel Arbeit: Eine Stellenausschreibung, die Such- und Auswahlstrategie geeigneter Kandidaten, sowie die Zeit, die in die Einschulung investiert wird“, so Stadlmann.