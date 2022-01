Omikron schlägt zu: Wie sich Firmen für Personalengpässe rüsten

Die Lage vieler körpernaher Dienstleister in ihrer Umgebung sei ähnlich. Und die Hilfsgelder der Regierung kämen nur schleppend. „Wir sind die Stiefkinder der Nation.“ In der Gastronomie gebe es eine Mehrwertsteuersenkung auf fünf Prozent. Etwas, das sie schon seit dem ersten Lockdown auch für ihre Zunft fordert. „Bis jetzt stieß ich diesbezüglich aber auf taube Ohren. Noch dazu weil wir einen entscheidenden Nachteil haben: Wir können weder Take Away noch einen Onlineshop anbieten. Wir Dienstleister haben nur unsere Hände“, sagt Karagöz, die auch stellvertretende Innungsmeisterin der Friseure in der Landesinnung Wien ist.

"Trotzdem hat es uns erwischt"

Mit einem Notfallplan der aktuellen Situation entgegenwirken, könne sie kaum. In ihrem Betrieb seien alle geimpft. Auch Abstandsregeln seien streng eingehalten worden, regelmäßige Testungen inklusive. „Trotzdem hat es uns erwischt“, sagt Karagöz. Sie fühlt deshalb auch mit anderen Ein-Personen-, und Klein- und Mittleren-Unternehmen. „Größere Firmen haben zumindest die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter in mehrere Teams aufzuteilen oder in Schichtbetrieben zu arbeiten, um im Falle einer Erkrankung den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber wie soll ich meine drei Mitarbeiter aufteilen?“

Der Plan für die kommenden Wochen lautet daher: Weiter wie bisher. Heißt konkret: Testen, Abstand halten und desinfizieren. „Wir werden sehen, wie es läuft.“

Schwierige Lage in Kindergärten

Quarantäneausfälle beschäftigen derzeit auch Pädagogen. Die Stadt Wien etwa versucht, kurzfristige Engpässe bei Lehrkräften durch Lehramtsstudierende abzufedern. „In Schulen ist eine solche Vorgehensweise einleuchtend. In Kindergärten ist so etwas aber schwieriger“, sagt Daniel Bohmann, Geschäftsführer der Kinderfreunde Wien.