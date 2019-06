Österreichs Jobmarkt hat Schwächen – wer diese am meisten spürt

„Wir haben wenig Sensibilität, wenn es um Altersdiskriminierung geht“, sagt Carina Altreiter von der Uni Wien. „Arbeitnehmer müssen heute aktiv und ohne andere Verpflichtungen sein. Stehen sie nicht bedingungslos zur Verfügung, gelten sie als unwillig, unbequem und werden auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht.“ Die Arbeitnehmer geraten immer mehr unter Druck – ein Teufelskreis: „Man presst die Menschen aus, bis sie ein Fall fürs Sozialsystem sind. Die Leistungen wiederum werden gestrichen, weil alles zu teuer wird“, veranschaulicht Altreiter.

Mehr auf die psychische Gesundheit achten

Dieser Umstand mündet in den nächsten Bereich, in dem Österreich laut Arbeitsmarktmonitor schlecht abschneidet: Der Gesundheit der Arbeitnehmer. Wir haben zu wenige gesunde Jahre im Erwerbsleben und in der Pension. „Man ist froh, im Spiel zu bleiben, einen Arbeitsplatz zu haben, aber man zahlt dafür einen hohen Preis – mitunter die eigene Gesundheit.

Nur sechs von zehn Menschen können es sich heute vorstellen, bis zur Pension in ihrem aktuell ausgeübten Beruf zu bleiben.“ Die Psyche der Arbeitnehmer wird in einer anspruchsvollen Dienstleistungsgesellschaft stark beansprucht, aber bei Weitem nicht so gut gewartet, wie Maschinen in den Fabriken. Immer höher, weiter, schneller – das endet für viele in Frühpension oder im Krankenstand.

Ausbau von FH-Plätzen vorantreiben

Und schließlich: Je gebildeter ein Mensch ist, desto eher kann er selbstbestimmt arbeiten. Deshalb sei es wichtig, die Bildungsdurchlässigkeit im Land zu verbessern – etwa durch einen Ausbau von FH-Plätzen.