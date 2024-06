Die Österreicher und ihre Dosen-Sardinen: Eine überraschende Verbindung

Welche Qualität ist das?

Wenn Sie mich so fragen: von der besten Sardinenqualität der Welt. Die lokalen Fischer in Matosinhos fahren täglich raus, um die Sardinen reinzuholen. Täglich kaufen wir am Fischmarkt die Fische zu, dürfen die Ersten sein, die sich die Ware aussuchen, weil wir den höchsten Preis bezahlen. Wir tun das ausschließlich in der Fangsaison – von Mai bis Oktober. Dann wird schnell und in Handarbeit verarbeitet und der Fisch ist am Nachmittag schon in der Dose. Nach einer Methode, die seit hundert Jahren dieselbe ist.

Das können nur kleine Mengen sein...

Unsere Mengen sind sehr überschaubar, etwa vier bis fünf Millionen Dosen im Jahr. Wobei Österreich der wichtigste Markt ist. Bei uns kommt nur in die Dose, was vor Ort im Meer ist. Manchmal sind die Fische größer, manchmal kleiner. Und manchmal gibt es keinen Fisch.

Und was passiert dann?

Wenn es keinen Fisch gibt, machen wir etwas anderes, verpacken oder räumen auf. Wie auch im Winter, wo wir zum Teil geschlossen haben.