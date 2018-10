Österreicher bei EuroSkills: Unschlagbar gut

Azzura Boeris ist an jenem Freitagmittag spürbar nervös. Das leere Weinglas vergisst sie nachzufüllen, das Beef Tatar serviert sie ohne Brot. Dann kommt die Italienerin auch noch mit den englischen Zeiten durcheinander. „Hat es Ihnen geschmeckt?“, fragt sie ihre Gäste, die eben zu essen begonnen haben. Der ältere französische Schiedsrichter schaut streng und notiert etwas. Ein paar Tische weiter schenkt Monika Pöllabauer gerade Wasser nach. Frisur und Dirndl sitzen ordentlich. Das Weißbrot ist da, wo es hingehört. Die Gäste wirken zufrieden. Der Schiedsrichter ebenfalls.

500 Bewerber aus 28 Nationen trafen bei der Berufsmeisterschaft EuroSkills zwischen 25. und 29. September in der Budapester Messe aufeinander. Für Österreich waren 43 junge Fachkräfte am Start, um in 36 Disziplinen einen begehrten Europa-Meistertitel zu holen. Vor 80.000 Besuchern, die sich in vier Hallen um die Absperrungen drängten, wurde programmiert, frisiert, gemalt, gekocht, serviert und an Maschinen geschraubt.

Steile Karrieren

„Die Skills sind eine wunderbare Chance, um das Können heimischer Fachkräfte vor den Vorhang zu holen“, erklärt Johannes Fraiss, offizieller Delegierter der zur Wirtschaftskammer gehörenden SkillsAustria. Und verweist zugleich auf Teilnehmer aus früheren Jahren, die es inzwischen weit gebracht haben. Etwa Malerin Lisa Janisch, Gold-Siegerin aus 2016, die mittlerweile nicht nur Meisterin, sondern auch Botschafterin für die EM in Graz 2020 ist. Anlagenelektriker Stefan Steinbichl, 1995 selbst Kandidat, ist heute Lehrlingsausbilder bei voestalpine Stahl und seit nunmehr zehn Jahren EuroSkills-Teamleader.

Für Arbeitgeber-Betriebe ist die Teilnahme Employer-Branding im besten Sinne. Bestes Beispiel heuer: die Spenglerei Franz Sajowitz. Mit 50-köpfiger Delegation begleiteten die Kapfenberger ihren Marc Krause nach Budapest – Fan-Leiberl und rot-weiß-rote Ratschen inklusive. Geschäftsführer Marcel Holzer: „Ich bin stolz. Marc hat bei uns als Lehrbursche angefangen.“ Dass er Krause für Trainings teilweise freistellte, sei Ehrensache. „Die Wirtschaftskammer hat uns unterstützt.“

Bis bald in Graz

Die 15.000 Sitzplätze der Papp László Sportarena sind später am 29. September gut gefüllt. Fans in T-Shirts ihrer Landesfarben jubeln und schwenken Fähnchen während die 28 Nationalteams zur Siegerehrung einziehen. Nach drei Stunden sind schließlich alle Medaillen verteilt. Monika Pöllabauer, die mit 730 von 800 Punkten Platz eins um nur fünf Punkte verpasst hat, reißt am Podest die Arme nach oben. In Summe holt das Österreich-Team 21 Medaillen – darunter vier goldene in den Berufen KFZ-Technik, Maler, Sanitär- und Heizungstechnik sowie Betonbau.

Die Latte liegt hoch für das Nationalteam, das 2020 in Graz zu den nächsten EuroSkills antritt: Es wird ein Heim- aber sicher kein Kinderspiel.