Österreicher als bester Chinesisch-Sprecher

Von wegen verstaubt: In China werden Redewettbewerbe so rauschend inszeniert, dass selbst Dieter Bohlen vor Neid erblassen würde.



Ein bisschen ähnelt das Format tatsächlich den Superstars: Die Kandidaten müssen singen, tanzen, Filme synchronisieren, jonglieren und - nun der Unterschied - sich brillant artikulieren und debattieren können. Thomas Plesser kann all das. Auf Chinesisch, genauer gesagt in Mandarin. Anfang August hat der Mödlinger einen Sprachwettbewerb gewonnen und ist somit der international beste "non-native Mandarin Speaker".



Thomas Plesser - oder Wu Jia Qi, wie er in China genannt wird - ist 21 Jahre alt, studiert Internationale Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht an der WU Wien und Sinologie an der Uni Wien. Freizeit? "Natürlich. Mein Vorteil ist, dass ich Chinesisch ja bereits spreche", erklärt er.



So kam's: 2004/2005 nahm Familie Plesser einen chinesischen Austauschschüler auf, daraufhin absolvierte auch Thomas Plesser ein Austauschjahr in China. Statt des Zivildienstes machte er Friedensdienst. In China. "Es ist mir leicht gefallen, die Sprache zu lernen - warum weiß ich nicht. Ich habe nie aus Grammatikbüchern gelernt, sondern es einfach angewendet", erzählt er. Rund 2000 Zeichen weiß Thomas Plesser anzuwenden. Wie viele Zeichen Mandarin gesamt hat, ist bis heute nicht ganz klar. "Da streiten die Gelehrten, die Schätzungen gehen bis zu 6000 Zeichen", sagt Thomas Plesser. Der Durchschnittsbürger würde 2000, 3000 Zeichen beherrschen.