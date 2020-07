Nicht nur für Wunderwuzzis

13 Joint-Degree-Programme werden derzeit an der Uni Graz angeboten, "zwei weitere sind in Planung", sagt Rektorin Christa Neuper. Der größte Vorteil sei, "dass es keine Anerkennungsprobleme gibt", meint sie. Schließlich sind die Studienpläne der Universitäten aufeinander abgestimmt. "Die Studienangebote der Partnerunis ergänzen einander." Die Studierenden bekommen so einen tieferen Einblick in ihr Studienfach – und lernen mehrere Blickwinkel kennen. Joint-Programme hätten einen guten Ruf, schließlich müssen sich die Studierenden um einen Studienplatz bewerben: "Das Motivationsschreiben und gute Noten zählen, daher haben wir auch besonders gute Studierende und so gut wie keinen Drop-out." Die Nachfrage ist groß: Für das Studium "Sustainable Development" gab es beispielsweise insgesamt mehr als 600 Bewerbungen und nur 164 Studienplätze, davon 40 an der Uni Graz.

Das Auswahlverfahren fand Sarah Weigl nicht allzuschwer: "Ausschlaggebend war wohl mein Motivationsschreiben", glaubt sie, "ich wollte in New York für meine Masterarbeit recherchieren." Neben einem fixen Studienplatz für ein Auslandssemester an einer Partner-Uni können die Studierenden auch ein Auslandssemester bei sogenannten Mobilitätspartnern verbringen. Auch andere heimische Universitäten setzen auf internationale Studienprogramme, schließlich bringe der Aufwand langfristigen Nutzen, "daraus entstehen auch Forschungskooperationen mit den Partner-Universitäten", sagt Rektorin Neuper.

Die Universitätenkonferenz hat aktuell eine Aufstellung aller Joint und Double Degrees (Studienkooperationen mit mehreren oder zweier Unis) gemacht – aufrufbar auf der Webseite www.uniko.ac.at/wissenswertes.

Sarah Weigl hofft, mit dem internationalen Abschluss bei der Jobsuche einen Vorteil zu haben. "Ich hoffe dass der Abschluss in Zeiten der Globalisierung bei Bewerbungsgesprächen Gewicht hat."