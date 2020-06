Nicht mehr fremd: Fünf Zuwanderer geben ihre Tipps

Adam Tarab beendete sein Wirtschaftsstudium in Kairo, kam Mitte der 1990er nach Österreich, um an der Uni Deutsch zu lernen. Er baut gerade ein Business auf, das österreichische Unternehmen bei der Expansion in arabische Länder unterstützt. Derzeit ist er Taxifahrer. Er sagt: „ Österreich ist sehr beliebt in der arabischen Welt. Es ist sicher, wir trinken das beste Wasser, jeder bekommt die Chance zu studieren.“ Und stellt die Frage, die ihn beschäftigt, seit er hier ist : „Wieso können wir das nicht gemeinsam genießen?“

Vielleicht weil wir einander oft fremd sind, die Kultur des anderen nicht verstehen. In Österreich laufen die Dinge anders als in Ägypten, der Türkei oder Nigeria. Aber unterschiedliche Sitten müssen nicht tiefe Gräben bedeuten. „Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Bist du nett, ist man nett zu dir“, sagt Adam Tarab. Joana Reiterer rät: „Man muss authentisch sein, darf die Kultur des Landes aber nicht ignorieren.“ Und betont, wie wichtig es ist, Netzwerke aufzubauen: „Geht zu Konferenzen und Netzwerktreffen. Auch wenn ihr die einzigen Afrikaner seid. Das kann ein Vorteil sein.“

INFO:Über Kurse zu heimischen Sitten, Politik und Geschichte gibt’s Infos auf www.migrant.at. Spezielle Kultur-Kurse für Frauen sind unter www.lefoe.at zu finden.