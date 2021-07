Next Level: Der erste Job

"Kein Unternehmen erwartet vom Einsteiger, dass er alles kann und weiß", sagt Andrea Jindra. Die Firmen müssten die Einschulungen aber gut planen. Der Berufseinsteiger selber könne auch einiges tun: "Anfangs ist jeder unsicher. Fragen zu stellen ist viel besser als sich in die Arbeit zu stürzen und dann eine auf den Deckel zu kriegen, weil man etwas falsch gemacht hat." Auch bei der Einschulung in einem Heft das Wichtigste mitzuschreiben, würde helfen – "dann stellt man dieselben Fragen nicht noch mal."

Dass man mit Fragen weiterkommt, weiß auch Anna Rastl. Sie fand nach Matura und Abschluss an der Fachschule für Metalldesign ihren ersten Job bei einem Trachtenschmuck-Hersteller. "Es ist besser, man fragt nach, als man macht irgendeinen Blödsinn", rät sie. "Man ist am Anfang nervös, glaubt, man muss alles perfekt beherrschen, was man gelernt hat. Ich habe mich anfangs auch nicht getraut, Fragen zu stellen, wurde aber dazu ermutigt." Auch in ihrem zweiten Job als Münz-Graveurin bei der Münze Österreich musste die 25-Jährige viel Neues lernen. " Das Arbeitsleben ist aber viel einfacher, als man es sich vorstellt."

Das findet auch Miche Stefanova. Die 16-Jährige macht gerade eine Lehre zur Systemgastronomin bei Nordsee in Wien. "Man hat Kundenkontakt, das ist ganz anders als in der Schule. Ich habe die Kollegen beim Kontakt mit den Kunden beobachtet, dann war das überhaupt nicht schwierig", erzählt sie.

Für Marco Wejwoda war die Einarbeitungszeit bei Billa erst als Kassier und dann als Lehrling zum Einzelhandelskaufmann wichtig – auch wenn die Umstellung von Schule auf Job nicht einfach war: "Anfangs hatte ich Fuß- und Kopfschmerzen vom Stress. Aber seit ich gemerkt habe, dass ich mit Stress gut umgehen kann, bin ich motiviert."

Am größten ist das Ausmaß der Verantwortung wohl, wenn man nach der Schule seine eigene Firma gründet. Aus Stefan Salchers Maturaprojekt an der HTL Salzburg wurde die Musik-App phono music. Über das Programm aws first bekamen er und seine drei Co-Gründer 20.000 Euro, um die App weiterzuentwickeln. Die Gründer treffen alle Entscheidungen selbst. "Für mich ist es einfacher, selbst die Verantwortung zu übernehmen, als etwas zu tun, wofür ein anderer die Verantwortung hat", sagt Salcher. Die Schule motivierte ihn zur Selbstständigkeit – aus einem interessanten Grund: "Wenn im System Schule alles vorgegeben ist, wünscht man sich, aus dem System auszubrechen."