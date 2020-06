Narzissten sind die Aufsteiger

Für manche Jobs sind narzisstische Manager durchaus die richtigen: Wenn es um Veränderung geht oder um bahnbrechende Innovationen. Steve Jobs ist der beste Beweis dafür – der Apple-Gründer galt als Narzisst in Reinformat. Obwohl er seine Umgebung, wie seine Biografie wissen will, terrorisierte, entwickelte sich Apple unter seiner Führung zum weltumspannenden Konzern: "1997 lag der Wert einer Appleaktie bei 3,30 US-Dollar. 2012 bei 497 US-Dollar", belegt Johannes Steyrer in seinem Vortrag. "Aber die Chance, dass Jobs in einer Klinik gelandet wäre und nicht einer der erfolgreichsten Manager der Welt wurde, war um ein Vielfaches höher", sagt Steyrer. Lange nicht alle Narzissten würden in den Olymp kommen.

Doch wie kann man mit solchen Menschen auskommen? Laut Reinhard Haller soll man sich dem Duft des Narzissten entziehen. Nicht klein beigeben, sondern auf das eigene Recht bestehen und Grenzen aufzeigen. Ihm zudem den Spiegel vorhalten und Lob dosieren. "Lob ist seine Droge. Nur wenn Sie ihn loben, lässt er Sie heran. Dann fahren Sie das Lob langsam herunter." Dann kommt ein sehr untypischer Tipp für einen Psychiater: Würde nichts nützen, bliebe nur die Flucht. Narzissten kann man nicht heilen.