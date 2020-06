Nach oben gescheitert

Scott Adams trat als Wirtschafts-Absolvent 1979 seinen ersten Job an – als Kassier in einer Filiale der Crocker National Bank. Im trockenen Zahlen-Job, schreibt er, war der kreative Chaot eine Niete. Es gab zwei Möglichkeiten: "Entweder ich wurde gefeuert oder befördert." Er peilte Letzteres an, schaffte es trotz mieser Management-Ideen und dank seines Humors in ein Management-Traineeprogramm. Er wurde in der Bank Projektmanager, Programmierer, Kreditsachbearbeiter, Finanzaufseher: "Ich begann zu glauben, ich sei in der Lage, rein über Vorstellungsgespräche bis in den Vorstand zu kommen, wo niemand bemerkt hätte, dass ich komplett kompetenzlos war." Schließlich schaffte er es im Unternehmen in die untere Führungsebene. Nach dem Wechsel in eine Telekommunikationsfirma ging es mit diversen Jobs immer so weiter.