Der ehemalige Telekom- (und Bank-) Manager Bierwirth wird aus guten Grund zur Fluglinie geholt: Die Avcon Jet Gruppe verfolgt große Expansionspläne, "wir werden das Unternehmen gemeinsam in eine neue Ära bringen", sagt Bierwirth. Heißt: Expansion in die USA und nach Dubai, wo der Bedarf an Privatflügen besonders hoch ist. Das Unternehmen operiere stark im Bereich der Geschäftsreiseflüge. Auch für dringende Transportflüge, etwa bei Organtransplantationen, würden Avcon Jets zum Einsatz kommen.

Zur neuen Ära gehöre auch, die Auflagen für Fluglinien in Sachen Umweltschutz stärker zu verfolgen. "Eines der wichtigsten Themen für die Zukunft ist klarerweise ESG. Es ist für uns ein Muss, unser Geschäft klimaneutral zu transformieren", sagt Bierwirth. "Gerade kleine Flugzeuge sollten zeitnah elektrisch werden", sagt Bierwirth.

Am 1. September geht es los. "Herausforderungen gibt es dabei viele. Denn jeder Flug ist individuell und bedarf einer perfekten Planung", erklärt Bierwirth.

Nebeneffekt des neuen Jobs: Andreas Bierwirth kann nun seine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender bei Do&Co weiter behalten. In höherer Funktion bei der Erste Bank hätte er diesen Posten zurücklegen müssen.