Mythos Selbstständigkeit

Der Entrepreneur – Altersdurchschnitt 37 Jahre – scheitert meist an der finanziellen Belastung. Interessanterweise viele im vierten Jahr. "Das verflixte vierte Jahr", nennt es Puaschitz. Einer der Gründe dafür ist konkret: Jungunternehmer müssen im dritten Jahr nach der Gründung gestundete Beiträge zur gewerblichen Sozialversicherung (SVA) innerhalb nur eines Jahres in vier Teilbeträgen nachzahlen. Ein Grün der mit einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 3000 Euro müsste im dritten Jahr über 17.000 Euro nachzahlen – rechnete

Wirtschaftskammer Präsident Christoph Leitl im Jänner bei einer Pressekonferenz vor. Geld beiseitelegen wäre die Lösung – doch das ist in den ersten Jahren leichter gesagt als getan. Um die Keule auszumerzen, arbeiten Wirtschaftskammer und SVA an einer Lösung, bereits jetzt werden Jungunternehmer frühzeitig an die Nachzahlung erinnert. Trotzdem bleibt oft keine andere Wahl, als sich an die Geldinstitute zu wenden. Doch auch die sind auf Grund der Krise laut Puaschitz bei Krediten zurückhaltender geworden. "Und die Venture-Capital-Szene ist in Österreich wesentlich kleiner als in den USA", sagt Puaschitz.