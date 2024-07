Erst kürzlich sorgte eine Agenda-Austria-Studie für Aufsehen: In ganz Europa fehlt es an Arbeitskräften, aber in Österreich ist das Problem am stärksten. Aktuell könne ein Drittel der Industriebetriebe und jeder fünfte Dienstleister nicht normal wirtschaften, weil zu wenig Personal da ist. In den Sommermonaten, wo traditionell Urlaubszeit ist, spitzt sich die Lage zu: Wenn die Personaldecke dünn ist, kann bei Ausfällen niemand einspringen. Die Arbeit bleibt liegen, Termine werden verschoben, vieles geht nicht mehr. Ablesen kann man das an vermehrten Ruhetagen in der Gastronomie, an Telefonen, die in Firmen nicht mehr abgehoben werden, an Handwerker- oder Arztterminen, die man erst in ein paar Wochen (oder Monaten) bekommt.