Mitarbeiter werden fordernder – wie Betriebe damit umgehen sollten

Die Herausforderungen der Branche

Wenn der Branche rund 10.000 Fachkräfte fehlen, zeigt es den Gefragten, wie wertvoll sie sind. Der Mangel an Fachkräften in der IT- und Tech-Branche hat aus einem Arbeitgeber-, einen Arbeitnehmermarkt gemacht. Fred Mahringer, HR-Chef der A1 Austria formuliert es so: „Der Teich, in dem wir fischen, wird kleiner, aber Fischer gibt es immer mehr.“

Da die Personalsuche zeit- und kostenintensiv ist – eine Stellenbesetzung dauert laut Mahringer im Schnitt drei Monate – setzt das Telekom-Unternehmen vor allem auf Mitarbeiterbindung. „Wir wissen aus internen Umfragen, dass Mitarbeiter seit der Pandemie anders auf ihre Arbeit blicken. Es wird mehr Teilzeit-Arbeit nachgefragt, auch der Wunsch nach Auszeiten wie Sabbaticals wird größer, sowie mehr Eigenverantwortung. Wir können da nicht Nein sagen, sonst würden wir keine Leute finden. Daher haben wir auch keine hohe Fluktuation.“

Das motiviert zum Bleiben

„Für uns ist es wichtig, an den Mitarbeitern dran zu bleiben und Führung eng an die Unternehmenswerte zu knüpfen“, so Mahringer. „Man muss einhalten, was man verspricht. Wie ernst es der Arbeitgeber mit seinen Werten hält, zeigt sich oft in einzelnen Momenten.

Können Frauen in Teilzeit wirklich Führungspositionen einnehmen? Ist es tatsächlich einfach, intern zu wechseln, oder im Homeoffice zu arbeiten? Wie wir als Arbeitgeber in solchen Momenten handeln, vergessen Mitarbeiter nicht. Im Guten, wie im Schlechten.“

Sophie Martinetz, Gründerin von Women in Law und Future Law

Hoher Arbeitsdruck, schlechte Vereinbarkeit von Familie und Karrieren, Überstunden, veraltete Vorstellungen von Arbeit und Leistung – Kanzleien haben laut Sophie Martinetz, Gründerin der Plattformen Future Law und Women in Law, durchaus mit ihrem Image als Arbeitgeber zu kämpfen. „Die Mitarbeitersuche wird immer schwieriger“.