Mit Energie in den 12-Stunden-Tag: Der perfekte Tagesablauf

KURIER: Ist der richtige Tagesablauf der Schlüssel zum beruflichen und persönlichen Erfolg?

Bernd Hufnagl: Jein. Einen fixen Tagesablauf zu haben ist grundsätzlich wichtig. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir brauchen einen Rhythmus. Wir wollen immer zur selben Zeit aufstehen, haben über den Tag verteilt ganz persönliche Routinen. Die Alltags-Gewohnheiten helfen uns, Energie zu sparen. Gleichzeitig gibt es nicht den einen richtigen Rhythmus für alle.

Warum ist das so?

Es gibt Morgenmuffel. Und umgekehrt gibt es Menschen, die sind schon um sechs Uhr morgens agil und motiviert. Die sind dafür am Abend ab zehn zu nichts mehr zu gebrauchen. Wann wir wie leistungsfähig sind, hängt von unserem Stoffwechsel ab, der wiederum genetisch vorgegeben ist. Man kann aus einem Morgenmuffel nicht jemanden machen, der um sieben Uhr früh top drauf ist. Genetik, Alter und Gewohnheitsmuster spielen hier eine Rolle.

Den optimalen Tagesablauf gibt es nicht?

Nein, es gibt kein Patentrezept. Jeder ist anders. Wir leben heute in einer Welt der permanenten Optimierung. Das finde ich besorgniserregend. Die Menschen optimieren ihren Alltag und vergleichen sich ständig mit anderen. Dadurch haben sie das Gefühl, nicht gut genug zu sein.

Was macht das mit uns?

Menschen sind immer weniger in der Lage, sich zu erholen. Digitale Permanenz, also der selbst auferlegte Druck, jederzeit eMails zu checken und online zu sein, führt dazu, dass viele Menschen nicht mehr abschalten können. Wir verfallen in einen To-do-Listen-Modus, sind gedanklich immer schon bei der nächsten Sache. Dafür, die Gedanken zwischendurch einfach mal schweifen zu lassen, bleibt keine Zeit. Dabei wäre dieser Tagträum-Modus wichtig, um unsere Konzentration und Kreativität zu fördern. Denn ohne Regeneration gibt es kein Produktivsein.

Wie können wir den Ausgleich finden?

Hobbys machen glücklich, egal ob Laufen, Yoga oder Bogenschießen. Wichtig ist, dass wir dort den beruflichen und den familiären Hut abnehmen und einfach wir selbst sein dürfen. Jeder Mensch braucht Freiraum und Zeit für sich. Nur so können wir uns vom Stress regenerieren und neue Energie schöpfen.

Gerade jetzt im Herbst ist die Versuchung manchmal groß, sich nach dem langen Tag im Büro abends mit einem Glas Wein vor den Fernseher zu verkriechen. Ist das schlecht?

Ab und zu ein Abend vor dem Fernseher ist in Ordnung und kein Grund für schlechtes Gewissen. Bedenklich wird es, wenn sie permanent ohne Energie sind oder Alkohol brauchen, um runterzukommen. Dann sollten Sie Hilfe suchen.