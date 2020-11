Mit dem Sauerteig nach Mexiko

Josef Hader, nein nicht der Kabarettist Josef Hader, sondern ein Lebensmittel- und Biotechnologe aus Wien, steht am Flughafen Cancún (Mexiko) und ist nervös. In seinem Gepäck befindet sich eine unerlaubte Substanz: österreichischer Sauerteig. Denn die Einfuhr von Lebensmitteln ist in Mexiko verboten.

Josef wird durchsucht. Der leicht blubbernde, streng riechende Batzen Teig, aufbewahrt in einer Dose, landet in den Händen eines mexikanischen Sicherheitswachmanns. „Ich habe Haarausfall und das ist mein Haarwuchsmittel“, flunkert Josef in perfektem Spanisch und kommt mit einem skeptischen Blick des Mexikaners davon. Von da an steht dem Traum von der eigenen Bäckerei in Mexiko fast nichts mehr im Wege.