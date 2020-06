Mit 100 km/h im Eiskanal

Ich liege unter Andreas Linger. Auf der Rennrodel, in der Position, in der sein Bruder Wolfgang mit ihm zwei Mal Olympia-Gold und einmal Silber holte. Wir starten von Weltcup-Höhe im Eiskanal Igls. Andreas Linger holt Schwung. In wenigen Sekunden hat der Zweisitzer 100 Stundenkilometer erreicht. Die weiße Eisfläche flitzt vorbei, der Puls schnellt auf 180, rein in die Kurve, 2G drücken mich nach hinten, raus in die Gerade, rein in die nächste Kurve. Ich versuche, mein Kinn an die Brust zu drücken, wie es mir die Lingers gezeigt haben. 14 Kurven und 43 Sekunden später sind wir im Ziel. Mit breitem Grinsen und zitternden Knien, im Adrenalinrausch.

Mit dem gleichen breiten Grinsen kehren auch die anderen Rodel-Greenhorns nach rasanter Rutschpartie zum Treffpunkt ins Starthaus zurück – unter ihnen Paralympics-Sieger Walter Ablinger. Vier Führungskräfte nehmen an der Seminar-Premiere "Das Linger Erfolgspuzzle" teil, das die Rennrodler mit Führungskräftecoach Christian Reitterer in Igls abhalten. Die Abfahrt hat Spaß gemacht, bewirken soll sie aber mehr, so Reitterer: "Für Manager ist es wichtig, die Komfortzone zu verlassen, um in Krisensituationen nervlich stabil zu bleiben."