Milchbart am Markt

Seit der Eröffnung vor vier Wochen ist das Milchbart jeden Tag voll. Die jungen, urbanen Gäste mischen sich langsam mit den greisen Zaungästen. Am Meidlinger Markt hat die Uhr wieder zu ticken begonnen – zur Freude der Marktstandler und der Anrainer. "Sie freuen sich, dass sich am Markt etwas tut. Zu Beginn haben die Standler gedacht, dass ich ihnen die Leute wegnehme. Dann haben sie gesehen, dass ich ihnen Leute bringe." Er schickt seine Kundschaft zum Bauern Gustl, um Milch zu kaufen, empfiehlt ihnen Stachelbeeren und gibt Tipps zum Fleischeinkauf.

Jeden Donnerstag liegt am Meidlinger Markt der Geruch von Burritos in der Luft. Dann kocht Christian Chvostas Schwager aus El Salvador. Freitag ist Futterwurlitzer-Tag. Dann bestimmen Freunde und Sympathisanten via Facebook, was auf den Tisch kommt. Da kämpfen Klassiker wie Coq au Vin gegen Eierschwammerln. An den anderen Tagen gibt es in der Früh Bagels, Cult Kaffee und ab Mittag ein Menü. Geplant wird es meist am Abend davor oder in der Früh, auf Basis des Marktangebots. Was es ringsum gibt, wird gekocht.

Bislang steht Chvosta – bis auf Donnerstag – alleine in der Küche. Zum Teil ist sie mit alten Geräten aus der elterlichen Küche ausgestattet. Ein Jungunternehmer kann nicht mit Geld prassen, auch wenn das Milchbart gut läuft. Für die Finanzen hat Chvosta eine Buchhalterin – nicht sein Ding.

Um 19.30 Uhr muss Christian Chvosta die Schotten dichtmachen, die Sessel, Tische, die Tafel wieder hineintragen – Marktordnung. Die Gäste würden gerne länger bleiben. Eh nur im Sommer. Chvosta hat eine Unterschriftenliste für längere Öffnungszeiten initiiert. Mehr als 1000 haben bereits unterschrieben. "Wennst etwas geschafft hast, kannst dich nicht ausruhen." Das soll sein erster, ein guter Küchenchef zu Christian Chvosta gesagt haben. Sieht so aus, als hätte er sehr gut zugehört.