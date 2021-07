Microsoft-Österreich-Manager Hermann Erlach: „Es gibt kein Copy und Paste“

Hermann Erlach ist seit 1. Mai 2021 der neue General Manager von Microsoft Österreich und folgte damit Dorothee Ritz nach. Der gebürtige Osttiroler ist seit 2015 im Unternehmen und war zuletzt Chief Operating Officer, Digital Transformation Lead und Sprecher für Innovationsthemen.

Er übernimmt eine Managementfunktion in einer Zeit, in der Softwarekonzerne große Gewinne schreiben. Microsoft wies im ersten Quartal 2021 umgerechnet rund 35,5 Mrd. Euro Umsatz und etwa 15,5 Mrd. Gewinn aus. Zahlen für einzelne Länder werden nicht offengelegt. Microsoft arbeitet in Österreich mit über 4.000 Partnern zusammen.