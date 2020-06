Mentoring: Von der Schülerin zur Meisterin

Wo gab es Probleme?

Haya Molcho: Es gab keine Probleme. Wir sind beide sehr spontan, bei uns hat sich das meiste ergeben. Wir waren nicht geplant.

Susi Dörflinger: Wir sind auch nicht mit Ziel und Strategie an die Sache herangegangen. Das liegt sicher auch an der Gastronomie.

Renate Danler: Eigentlich keine. Wir waren beide sehr konsequent in den Vorstellungen und Inhalten.



Was hat gut funktioniert?

Wencke Kienast: Die Kommunikation mit Martina Salomon hat super funktioniert und glücklicherweise hat bei uns auch die Wellenlänge genau gestimmt.

Martina Salomon: Wencke hatte keine Scheu mich auszufragen, wir hatten von Beginn an einen guten Draht zueinander.