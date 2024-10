Emotionaler Notfall im Büro: Wie man Kollegen in schwierigen Momenten unterstützt

Der Arbeitstag am Montagmorgen fängt nicht allzu gut an: Ein Kollege sitzt mit Tränen in den Augen auf seinem Platz. Seine Mutter hätte soeben eine lebensverändernde Diagnose erhalten. Keine leichte Situation – auch für seine Kollegen, die nicht wissen, wie sie helfen können.

Genau für solche Situationen hat die Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit „pro mente Austria“ die sogenannte „Erste Hilfe für die Seele“ ins Leben gerufen. In Workshops lernt man, mit mentaler Gesundheit umzugehen. In der Arbeitswelt ist das dringend notwendig, meint Christine Reinhardt, Leiterin des Fachbereiches „Selbsthilfe“ bei pro mente Wien.