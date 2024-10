Augen am Limit: Wie sie unbeschadet tägliche Bildschirmarbeit überstehen

Keine Ausreden: Diese Übungen sind einfach und effektiv

Die Basis wären regelmäßige Checks bei Augenarzt und Optiker, wo u. a. Sehstärke, Augendruck und Tränenfilm geprüft werden. Liegen Sehbeschwerden vor, müssen Arbeitgeber laut Verordnung eine Sehhilfe (Bildschirmbrille) zur Verfügung stellen und bezahlen. Anspruch auf ein Luxusbrillenmodell hat man zwar nicht, aber auf entspiegelte Qualitätsgläser.

Was jeder, Sehschwäche hin oder her, tun sollte, ist: häufiger Blinzeln. Denn das tun wir beim Arbeiten am Computer viel zu selten und lassen die Augen so sukzessive austrocknen. Selbiges verursachen Klimaanlage und Heizung. Regelmäßiges Lüften verschafft Abhilfe. Auch Augentropfen sind kein Geheimrezept für mehr Feuchtigkeit.

Viel zu selten beachtet, wird der Lichtschalter. Denn im Dunkeln sitzen, scheint zunächst kuschelig. Würde man sich dabei nicht die Augen ruinieren. Die kleine Schreibtischlampe ist nur eine Notlösung und sollte seitlich versetzt zum Bildschirm stehen, so der Experte. Tatsächlich brauche es neben indirektem Tageslicht, das nicht blendet, eine Deckenbeleuchtung, die über dem Arbeitsplatz angebracht ist. In Großraumbüros sorgt das Ein- oder Ausschalten für Diskussionsstoff – der Profi sagt aber: Licht an.