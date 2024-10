Mensch oder Bilanz? Was für Top-Manager in Österreich mehr zählt

„Aber es ist genauso wichtig, wie man diese Ergebnisse erreicht. Passiert das nicht auf die richtige Art und Weise, muss das Konsequenzen haben“, sagt sie klar in die Runde. Und ihre Panel-Teilnehmer stimmen zu.

Patricia Neumann kennt als CEO von Siemens Österreich diesen Balanceakt gut. „Ich bin seit fast 30 Jahren in der Technologiebranche“, steigt sie in das Gespräch ein. „Da ist Innovation sehr wichtig, aber am Ende des Tages geht es immer um die Menschen“, sagt sie.

Wird bei Siemens über das Geschäft geredet, sitzt deshalb auch immer die HR, also die Personaler, am Tisch. So auch bei Keba. Denn das würde zwei Vorteile bringen, erklärt CEO Knogler: „Das Themengebiet Mensch ist immer präsent und vertreten, es entsteht ein Dialog auf Augenhöhe.“

Außerdem könnten sich die Personaler, die bei Keba „People, Culture, Structure“ heißen, sich mit dem Business vertraut machen. „Sie sind nicht entkoppelt und nur Empfänger von Aufgaben, sondern involviert, was wir im Business tun. Das hat sich in den vergangenen Jahren als Erfolgsfaktor herauskristallisiert.“