Bedürfnis-Bilanz

Es darf und soll divers sein, bunt und kreativ. Die Freiheiten, die Mitarbeiter bekommen, sind groß (bzw. werden zähneknirschend zugelassen), man will den Mitarbeitern gefallen, auch deshalb, weil man in einem Arbeitnehmermarkt sonst keine mehr bekommt.

Gelingt, zugegeben, den wenigsten. Weil man dafür eine starke, konsequente, klare Linie im Unternehmen braucht. Eine Firmenkultur, die eindeutig definiert ist und auch gelebt wird. Und diese Firmenkultur wiederum setzt eine starke Führung und Strategie voraus.

Heißt abgeleitet: Freiheiten für Mitarbeiter, ein hohes Maß an Menschlichkeit, sind gut. Müssen aber in einem klaren Rahmen mit klaren Zielvorgaben gelebt werden. Denn letztlich – und das ist seit jeher gleich – ist eine Unternehmung nur so stark, wie die Resultate, die in der Schlussbilanz ausgewiesen werden.