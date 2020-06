Meisterschaft im gepflegten Debattieren

Die Wangen der acht Rednerinnen und Redner glühen. Sie sind hochkonzentriert und nervös zugleich. Sie stehen mitten im Finale des deutschsprachigen Debattierwettbewerbs, erstmals in Wien.

195 Studenten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz nehmen daran teil. " Debattierclubs sind häufig an Hochschulen angegliedert", sagt Thomas Tödtling vom Akademischen Forum für Außenpolitik Wien (AFA), das die Meisterschaft heuer organisiert hat. "In den angelsächsischen Ländern hat das ja eine lange Tradition." Bereits 1815 wurde der erste Debattierclub in Cambridge gegründet. In den USA lernen Jugendliche schon in der Schule, rhetorische und argumentative Fähigkeiten zu trainieren.

Auch an vielen deutschen Unis gibt es mittlerweile Debattierclubs. "In Österreich wird das von den Hochschulen nicht so gefördert", bedauert Tödtling. "Dabei sollte es zur Grundausbildung eines Akademikers gehören, Pro und Kontra abzuwägen und für andere nachvollziehbar Position zu beziehen." Die Briten können das. "Deshalb werden dort Parlamentsdebatten auf einem höheren Niveau geführt."