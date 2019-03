Meister der Krise: Die Turbulenz als Turbo

Ryanair muss mit einer Millionen-Strafe zurecht kommen, Audi wird mindestens jede zehnte Führungsposition streichen und Modekonzern Gerry Weber arbeitet an seinem Insolvenzfall. Große Turbulenzen und kleinere Tiefs sind wirtschaftlicher Alltag in der Unternehmenslandschaft. Laut der globalen Deloitte-Studie „Stronger, fitter, better: Crisis Management for the Resilient Enterprise“ sehen sich 60 Prozent der Führungskräfte immer häufiger mit kritischen wirtschaftlichen Situationen konfrontiert. „Ich würde behaupten, es ist eher ein glücklicher Zufall, wenn man nie eine Krise erlebt“, spitzt es Innovationsmanager Reinhard Willfort zu.

Turbulenzen

In Gefahr ist dabei nicht nur die finanzielle Lage, sondern oft auch der Ruf oder das Markenimage eines Unternehmens. Ursache sind häufig der schnelle Wandel der Geschäftswelt, die fortlaufende Digitalisierung, falsche Führungskräfte oder die geopolitische Lage. „Jedes Produkt erreicht außerdem einmal das Ende seiner Lebenszeit. Wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, kann man in eine Krise hineinschlittern“, ergänzt Willfort. Unternehmen sollten sich daher immer mit der Zukunft beschäftigten und am Radar haben, welcher Umsatz und welche Ressourcen vorhanden sind. Entsteht jedoch ein materieller oder immaterieller Schaden, heißt es schnell handeln. Das braucht eine gute Vorbereitung und Erprobung eines erarbeiteten Krisenmanagements.

Krisenplaner retten

Hier kommt Bruno Hersche ins Spiel. Als einer der renommiertesten Krisenplaner ist er Ansprechperson Nummer eins für die größten Unternehmen Europas und erarbeitet bereits im Vorfeld einen Plan, um Krisen frühestmöglich abzufangen und durch sie zu leiten. Krisenmanagement ist ihm zufolge das A und O für Betriebe, um die negativen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. „Krisen treten immer wieder ein. Man darf nur nicht den Fehler machen, nicht aus ihnen zu lernen. Man kann immer etwas optimieren“, ist er überzeugt. Daher seien Krisenstabsübungen in regelmäßigen Abständen wesentlich für Unternehmen. Hier lernen sie, mit unterschiedlichen Turbulenzen umzugehen.

Da sensibilisiert und wirkt sich auf die gesamte Belegschaft aus. Hersche weiß aus der Praxis: „Nicht alle sind betroffen, aber alle haben etwas zu tun. Ein Krisenstab muss Facharbeit leisten, ein Assistenzteam unterstützt mit Schreiben, Telefonieren oder ähnlichen Tätigkeiten. Die Mitarbeiter, die eingespannt werden, sind zu 100 Prozent dabei. Das ist sehr wertvoll“, so der Fachmann. Grundvoraussetzung sei, dass die Mitarbeiter entsprechend über das gesamte System informiert werden.

Loyalität nimmt zu

Erstaunlich ist, dass Krisen trotz der hohen Belastung, die sie mit sich bringen, die Arbeitszufriedenheit bei Führungskräften gleichzeitig steigern. Mit dem Ausbruch der Finanzkrise vor rund zehn Jahren wurde die Stimmung in den Führungsetagen tatsächlich besser, wie eine Studie der AK rund ein Jahr später belegte. Diese überraschende Entwicklung könnte damit zusammenhängen, dass Führungskräfte gerade in schwierigen Zeiten ein stärkeres Verantwortungsgefühl für Mitarbeiter entwickeln. Und sie werden notgedrungen kreativer. „Ich kann mir das durchaus vorstellen. Das ist der Druck, der entsteht. Das Gleiche gilt aber auch für Mitarbeiter , denn sie gehören zum Unternehmen und tun, was wichtig ist, wenn es schlecht läuft“, sagt Hersche.

Auch Reinhard Willfort kennt das Phänomen aus der Praxis. Zwar kämen Unternehmer im ersten Schritt um „unattraktive Maßnahmen“ wie beispielsweise die Kürzung von Personal kaum umhin, in der zweiten Phase, wenn das Unternehmen von der Struktur- und Ressourcenseite wieder handlungsfähig ist, würde die Situation aber enorm verbinden. „Es entsteht eine gemeinsame Identität“, sagt er. Durch einen professionellen Blick von außen auf die Struktur lässt sich die Lage meist wieder geradebiegen. „ Krisenmanagement rettet keine Leute und löscht keine Feuer – es sorgt aber dafür, dass kein weiterer Schaden entsteht und das Unternehmen weitergeführt werden kann“, sagt Hersche.

Drei prominente Beispiele zeigen, wie sie Krisen und Turbulenzen überstanden haben.

KTM-Chef Stefan Pierer: „Krisen sind gut, um wachgerüttelt zu werden“