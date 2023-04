Mehr Beschäftigte in der Dienstleistung - Situation bleibt dennoch angespannt

Doch was, wenn Arbeitskräfte schlichtweg fehlen? Die Ökonomin bringt das Dilemma auf den Punkt: „Wir haben in absoluten Zahlen eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Das heißt, es gibt gar nicht so viele freie Kräfte, die verfügbar sind. Wenn, dann müssen wir auch auf Arbeitskräfte zugreifen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht aktiv sind: das sind oft ältere Personen oder Frauen mit Kindern.“

Letztere können die Lücke freilich nur unter einer Voraussetzung schließen: „Ohne eine flexible Kinderbetreuung mit sinnvollen Öffnungszeiten werde es allerdings schwierig, Frauen voll in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, legt Köppl-Turyna den Finger in eine Wunde.

Der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur ist schließlich nicht in wenigen Monaten zu schaffen. Vorerst bleibt die Lage also weiter angespannt.