Marion Ebner-Ebenauer: „Wir geben beide genau die Hälfte“

Ehemann Manfred Ebenauer und sie haben vor zehn Jahren begonnen, den Betrieb mit sieben Hektar zu bewirtschaften. Jetzt stehen sie bei 16 Hektar, bis Jahresende sollen es 20 werden. Im internationalen Vergleich ist das klein, wobei: „Es gibt im Burgund Winzer, die von zwei Hektar gut leben können“, sagt Marion Ebner-Ebenauer.

Am Anfang stand die knallharte Analyse: Was haben wir? Welche Reben, welche Böden, was ist an Infrastruktur da? Es wurde so gut wie alles niedergerissen, so gut wie alles erneuert. Das habe anfangs alle Kunden gekostet, nur eine einzige Dame sei geblieben. „Wir haben das alles nur geschafft, weil wir beide totale Freaks sind“, scherzt sie.

Wie Marion Ebner-Ebenauer Winzerin wurde und wie sie die Reben vor Trockenperioden schützt, lesen Sie hier im Interview:

KURIER: Woher wissen Sie als Wiener Wirtshauskind, wie man ein Weingut betreibt?

Marion Ebner-Ebenauer: Stimmt, ich bin ein Gastro-Kind, meine Mutter hatte ein wildes Beisl im Gemeindebau in Floridsdorf. Ich wollte immer raus. Mit acht Jahren habe ich die Pferde-Dressurausbildung in der Militärakademie gemacht. Dann die Landwirtschaftliche Schule in Gumpoldskirchen, wo ich wilde Pferde zugeritten habe. Dort habe ich den Weinbau kennengelernt – mit einem Praxisjahr bei Fritz Wieninger war es um mich geschehen: Ich wollte Winzerin werden. Damals wusste ich aber noch nicht, wie. Einheiraten war das letzte, was ich wollte.

Es folgten die Weinbauschule, ein Engagement bei Wein&Co und die Hochzeit mit einem Winzer.

Es war sehr lässig bei Wein&Co, ein super Job, weil ich in den sieben Jahren viel über Handel, österreichische Strukturen und Mitarbeiterführung gelernt habe. Dazwischen war ich ein halbes Jahr bei Wolfgang Puck in Los Angeles, um Auslandserfahrung zu sammeln: Caterings in den schönsten Villen, essen in den tollsten Restaurants. Ich habe deshalb einen vielfältigen Blick auf den Wein und die Branche. Die Heirat kam später, obwohl mein Mann schon seit jeher an meiner Seite war. Aber wir mussten zuerst unsere eigenen Wege gehen.