Klimawandel: Warum der Grüne Veltliner nicht untergeht

Im Weinviertel sind die Prioritäten beim Weinanbau derzeit klar verteilt. Auf knapp über 48 Prozent der Anbaufläche wird Grüner Veltliner angebaut. Grüner Veltliner DAC und Grüner Veltliner DAC Reserve sind die Hauptexportartikel der Weinwirtschaft im nordöstlichen Österreich. Districtus Austriae Controllatus (DAC) ist eine Herkunftsbezeichnung für regionaltypische Qualitätsweine aus Österreich.

Grüner Veltliner ist abgesehen von einigen Weingärten in den Nachbarländern ein österreichisches Unikat. Etwa 18.800 Hektar beträgt die Anbaufläche weltweit, fast 15.000 Hektar sind in Österreich. Derartige Spezialitäten lassen sich im In- und Ausland gut verkaufen.

Spezieller Geschmack

Ein Grund für den Erfolg ist neben der Qualitätsstrategie das spezielle Geschmackserlebnis der Sorte Grüner Veltliner. Auf der Homepage der Österreich Wein Marketing heiß es, das Weinviertel sei dort, „wo das Pfefferl wächst.“ Jedenfalls derzeit noch.

Denn laut den Prognosen der Klimaforscher wird in etwa 20 Jahren das Weinviertel ein Anbaugebiet vor allem für Rotweine sein. Also etwa Cabernet Franc und Merlot. Bei den Weißweinen empfehlen die Klimaforscher den Welschriesling. Das ist ein Sorte , die in Mittel- und Südeuropa heimische ist.