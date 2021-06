Manager und Unternehmer, das geht

Schon zu Beginn stellt Christof Papousek klar: " Hamsterrad, das ist doch etwas Positives, die Dinge sollen sich drehen und dafür ist der Manager verantwortlich." Der österreichische Gewerbeverein (ÖGV) hat ihn am Dienstagabend zum Thema: "Raus aus dem Hamsterrad – vom Manager zum Unternehmer" eingeladen. KURIER-Karrieren-Chefin Sandra Baierl befragt ihn im Interview zu seiner Karriere.

Die kann sich sehen lassen: Christof Papousek ist Manager und Unternehmer in einem – eine recht ungewöhnliche Konstellation. Papousek ist CFO bei der Constantin Film-Holding, er ist zudem Geschäftsführer der Cineplexx Kinobetriebe, er gründete die LCP Management- und Beteiligungs GmbH und die Welskraft Technologie Holding. Er ist auch Geschäftsführer der Constant Film Unternehmensgruppe, gründete die Cineplex International GmbH mit, an der er als Co-Gesellschafter beteiligt ist; ebenso wie am Kinotechnologie-Konzern dcinex.

Ob das Herz eher für den Unternehmer oder den Manager schlägt? "Ganz klar für den Unternehmer", sagt er. Die Trennung zwischen Manager und Unternehmer sei nicht immer einfach.

Der Weg ins Kino beruhte auf einem Zufall: Als BWL-Student arbeitete er 1994 beim Wirtschaftsprüfer KPMG. "Mein erster Auftritt als Prüfungsassistent war bei der Constantin Film" , erzählt Papousek. Später brachte er es bei KPMG-Plantreuhand zum Senior Manager und Prüfungsleiter. 1999 wechselte er als Prokurist für Finanzen und Controlling zu Constantin Film, "Viele sagten, ,bist du verrückt? Die Kinos sperren zu‘", erzählt er. "Aber ich fürchtete mich nicht davor, zu wechseln, denn ich wusste, dass sich das Kinogeschäft wandelt. Ich dachte mir, sonst gehe ich wieder zurück in die Wirtschaftsprüfung."