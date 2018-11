„Man muss die Kunden zum Nachdenken bringen“

Durch das Touristengewühl am Stephansplatz hinein in die Spiegelgasse, mutig an der Security vorbei und bei Nummer fünf geklingelt – so kommt man in die Schmuckwerkstatt von Alexander und Marie Skrein. Im Interview sprechen der ehemalige Diamantenhändler und seine Tochter über Verkaufsstrategien im Hochpreissegment.

KURIER: Eine Kette um knapp 40.000 Euro, ein Ring um 50.000. Ein Einkauf in dieser Preisklasse ist – jedenfalls für die meisten – nichts Alltägliches. Was ist das Besondere an den Verkaufsgesprächen in Ihrer Branche?

Alexander Skrein: Unsere Kunden. Verkaufsgespräche gehen bei uns sehr oft weit weg vom Schmuck und tief hinein ins Persönliche.

Wo haben Sie Ihre Verkaufs-Skills gelernt?

Marie Skrein: Einerseits haben wir Schulungen. Andererseits reden wir auch viel im Team über Verkaufs-Situationen. Merke ich etwa, dass ich unsicher war, frage ich später eine Kollegin: Wie hättest Du das gemacht? So lernt man.

Alexander Skrein: Bei mir ist das Verkaufen eine Geschichte, die vor 35 Jahren anfing, als ich als Student Verkaufs-Schulungen für Versicherungsvertreter abgehalten habe. Sprache ist mir wichtig, andere Menschen zu verstehen ist mir wichtig – beides braucht man im Verkauf.

Lernen Sie noch immer?

Alexander Skrein: Ja, freilich! Denn das Verkaufen hat sich sehr verändert. Vor 35 Jahren hat man versucht, Kunden zu einem Abschluss zu bringen. Heute denkt man weiter. Denn der Kunde geht mit dem Einkauf ja nach Hause, etwa zu seiner Frau. Die wichtige Frage ist dann, ob seine Frau mit dem Einkauf glücklich ist. Wenn wir das nicht erforschen, kann viel schiefgehen.