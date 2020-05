Frauen, die ewigen Verlierer

Dwora Stein wurde am 28.12. 1954 in Wien geboren. Sie studierte Psychologie und Pädagogik und promovierte in Psychologie. 1983 startete sie ihre Karriere als Sekretärin ins Landessekretariat Steiermark der GPA, wechselte 1989 als Leitende Sekretärin in die Zentrale nach Wien. 1994 wurde sie Zentralsekretärin der GPA, 2000 stv. Bundesgeschäftsführerin. Seit 2005 führt sie als Bundesgeschäftsführerin die GPA an. Sie ist Mitglied des ÖGB-Vorstandes, Vizepräsidentin der AK Wien und u. a. als Aufsichtsratsvorsitzende des Jüdischen Museums Wien und des bfi Wien tätig.