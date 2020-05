Der Männerzirkus auf den großen Bühnen

KURIER: Sitzen Sie gerne auf reinen Frauen-Podien?

Eva Rossmann: Warum nicht – es gibt viele Frauen, die viel zu sagen haben.

Welches Bild vermitteln und welche Wirkung haben „Nur-Männer-Podien“ bzw. „Nur-Frauen-Podien“ ?

Frauen-Podien sind exotisch. Insofern vermitteln sie die Bemühung, etwas anders zu machen. Ein reines Männerpanel ist für mich auch kein Problem – wenn es ab und zu vorkommt. Aber nachdem es so häufig vorkommt, bildet es wohl weniger die Kompetenz ab, als die männliche Eitelkeit und alte Seilschaften.

Es heißt, dass es schwierig ist, Frauen für Podiumsdiskussionen zu finden. Ist diese Ausrede noch legitim?

Sie ist zu 100 Prozent nicht zeitgemäß. Höchstens zu 80 Prozent legitim. Würde man wirklich schauen, findet man sicher Frauen. Doch Veranstalter neigen dazu, immer die zu nehmen, die sie ohnehin kennen. Männer kennen meistens Männer. So bleibt es immer beim Alten – das macht es übrigens auch für Junge schwierig.

Man könnte auch sagen: Die wenigen Frauen im Scheinwerferlicht spiegeln die Wirtschaftswelt wieder.

Ja, das könnte man. Es sind auch zu wenige Frauen in führenden Positionen in der Wirtschaft. Und die, die es sind, werden viel mehr über das Geschlecht wahrgenommen als über ihre Kompetenzen. Frauen sind immer der Sonderfall und das ist absurd. Findet man wirklich keine Top-Frau für eine Diskussion, muss man in der zweiten Ebene suchen. Wer es als Frau dorthin geschafft hat, ist top-motiviert, top-kompetent und fähig, sich perfekt auszudrücken.

Es heißt oft, Frauen würden sich nicht trauen.

Ich erlebe Frauen in guten Positionen deutlich eloquenter als Männer. Weil sie sich in ihrer Biografie oft stärker durchsetzen mussten. Es ist völliger Unsinn, dass sich eine Wirtschaftsfrau vor Podien fürchtet. Sie sagen ab, weil sie keine Zeit oder Lust haben. Aber das machen Männer genauso. Niemand will immer.

Welche Verantwortung tragen hier die Organisatoren? Braucht’s eine Quote für Podien?

In der Politik und in Aufsichtsräten bin ich für Quoten, aber nicht für Podien. Für die braucht es das Verständnis der heutigen Realität und den Willen, ein gutes Podium zu haben. Frauen am Podium sind ja kein Gnadenakt. Sie werten es auf.