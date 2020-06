Machtkampf, Missgunst und Moneten

Manipulierer, Blender, Egomanen: Der ehemalige internationale Manager und heutige Start-up-Unternehmer Joerg Bartussek gewährt mit Oliver Weyergraf im Buch „Mad Business“ Einblick in die Vorstandsetagen der Konzerne. Die beiden führten mit drei Dutzend Topmanagern (ein Viertel CEOs) großer Konzerne Interviews.

KURIER: Haben Sie Ihre Konzern-Erfahrungen so ernüchtert, dass Sie das Buch schreiben mussten?

Joerg Bartussek: Ich war zehn Jahre in Konzernen und muss sagen: Es ist nicht meine Welt. Du beginnst dich über das Management zu wundern. Jeder für sich ist ein kluges Bürschchen oder Frau. Treten sie im Rudel auf, fragt man sich: Wie gibt es das, dass wirklich kluge Menschen wirklich dumme Entscheidungen treffen?

Was läuft in den Chefetagen falsch?

Da passieren Dinge, die sind albtraumhaft. Die Vorstandsetagen sind Arenen der Alphatiere. Wenn du da oben angekommen bist, hast du ein unglaubliches Ego. Das sind Irre, die sich ihre Namensschilder in Gold meißeln und sich ein Pissoir von Philippe Starck ins Büro stellen. Dass man den Unternehmenszweck über die persönliche Agenda stellt, ist relativ selten. Oft geht die eigene Karriere vor das Firmenwohl. Wir haben auch einige Middelhoff-artige Geschichten gehört, über Korruption.

Im Buch erzählen Sie vom karrieregeilen, berechnenden und manipulativen Egomanen und Manager Paul Hecht – ein Prototyp?

Die Figur ist überzeichnet, aber alles, was ihm passiert, ist unseren Gesprächspartnern passiert. Wie beispielsweise im Fall von Hechts Kollegin, die vom Chef praktisch im Lift vergewaltigt wurde. 30 Prozent unserer befragten Führungskräfte waren Frauen – und jede einzelne hat uns von sexueller Belästigung erzählt. Das sind Bereichsleiterinnen, die Budgets von 500 Millionen Euro verwalten. Eine CMO (Marketingchefin, Anm.) wurde vom CEO belästigt, wollte nicht mehr im selben Raum wie er sein. Wenn CMO und CEO nicht zusammenarbeiten können, um Gottes Willen – davon hängen 300.000 Mitarbeiter ab.

Welche Rolle spielt die Konzernstruktur?

Ich habe ein Budget von 150 Millionen Euro verwaltet, was könnte man damit nicht alles erreichen? Trotzdem kriege ich heute mit meinem Start-up in einer Woche mehr hin als in einem Jahr im Konzern. In Vorstandsetagen führen 30, 40 Leute ein Heer von Hunderttausenden weltweit. Wie sie interagieren, so ist auch die Firma gebaut. Wenn du siehst, wie hinter den Glasfassaden auf Basis welcher Wahnsinnsdinge Entscheidungen getroffen werden, die millionenfache Auswirkungen haben, da greifst du dir an den Kopf. Im Buch bringen wir das Beispiel einer Innovationsabteilung, 3000 Leute sitzen im 70er-Jahre-Bau, jeder in seinem Kämmerlein – und dann kommt nix raus. Wenn diese Firmen so groß sind, sind sie nicht mehr von innen veränderbar. Entweder du arrangierst dich oder du gehst.



Paul Hecht schmeißt seine tolle Projektmanagerin raus ...

... weil sein Projekt schiefgegangen ist. Irgendwer muss den Kopf hinhalten, und das ist sicher nicht er. Viele Manager haben Angst vorm Scheitern – denn dann sind sie ihren Ruf, ihren Status, die hundert Mitarbeiter, den Dienstwagen los. Viele sehen aber nicht: Das ist nur geborgte Macht.

Paul Hecht blendet bei seiner Präsentation sogar mit erfundenen Zahlen, um gut rüberzukommen.

Meetings sind dazu da, die eigene Reputation zu stärken, du kannst vor dem Chef auftrumpfen. Blenden tun auch andere, die Frage ist, wofür setzt man es ein – das sind nicht immer die hehrsten Ziele. Dem Investmentbanker ist meist scheißegal, ob die Bank im Quartal 19 oder 20 Millionen Gewinn macht. Wichtig ist, was auf sein Konto kommt.

Sind Boni nicht auch sinnvoll, um Manager zumindest indirekt für den Firmenerfolg zu motivieren?

Ja, wenn auch umgekehrt gelten würde: Halbierst du den Umsatz, kriegst du halbes Gehalt. Das wird bei uns nicht gemacht, in den USA sehr wohl. Dann gibt es statt dem Eckbüro nur mehr ein kleines Zimmer.