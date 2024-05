Die Online-Schnellversorger und der vernachlässigte stationäre Handel

Es ist so einfach und so praktisch – und kostet nur eine einzige Minute Zeit: die Druckerpatrone 305XL am Nachmittag beim Versandriesen des Vertrauens bestellt, schon am nächsten Tag wird sie vom Boten in den Postkasten gelegt.

„Next-day-delivery“ heißt das, der Gold-Standard im Bestellwesen. Amazon ist damit schneller, als würde ich selbst ins Einkaufszentrum hirschen (wann komm ich schon dazu?), dort in den Elektroladen laufen, dort die richtige Abteilung und dann auch noch das richtige Ding finden.

So weit, so eindimensional betrachtet.