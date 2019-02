Lehrlingswoche: „Jeder von uns ist wichtig“

Dieses Mal ist die Lehrlingswoche bei Szihn der Grund, der ihr eine siebentägige Leitung der Filiale ermöglicht. „Natürlich habe ich mich gefreut, so viel Verantwortung über andere Lehrlinge zu haben und in einer anderen Filiale zu arbeiten als die, die ich schon kenne." In der Lehrlingswoche, die am Montag begann, ist die 22-Jährige für alles zuständig, was der kleine, etwas versteckt gelegene Betrieb am Bahnhof Liesing braucht.