Lehrlingstag am Kulm

Abfahrt sieben Uhr Früh in Wien. Ein Bus vollgeladen mit 50 Kapsch-Lehrlingen. Einschleichen kann sich hier niemand, denn es gibt ein herausstechendes Merkmal: einen gelben Schal. So wie die Wiener machen sich am Freitag vor einer Woche insgesamt 1500 Lehrlinge aus ganz Österreich in Richtung Tauplitz/Bad Mitterndorf in der Steiermark auf. Denn dort findet am Kulm das Qualifikationsspringen für den Skiflug Weltcup statt. Und ein Lehrlingstag – Initiator ist Ex-Skispringer Hubert Neuper.

Als die Jugendlichen eintreffen, schneit es dicke Flocken, der eisige Wind tut das Übrige – draußen, vor dem Lehrlingszelt, stehen nur wenige. Die Raucher. Im Zelt tummeln sich die anderen, holen sich zu essen, zu trinken, plaudern und genießen den freien Tag.

Ein Mal im Jahr belohnen die Betriebe, darunter Kapsch, ihre Lehrlinge mit diesem Ausflug. Motivieren soll es, stolz machen soll es und zeigen, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird. „Sie sollen ein bisschen aus dem Alltag rauskommen und sich austoben“, sagt Jugendausbildungs-Trainer Thomas Schuler von Kapsch. Dass sie sich austoben sollen, braucht man den Jugendlichen nicht zwei Mal sagen: Dank Sponsoren tragen sie Sonnenbrillen und blasen in ihre Trompeten, als würden sie das nächste Dorf vor einer Katastrophe warnen müssen.

Auch Teil des Programms ist eine Schanzen-Führung. Arnold Tasch, ein ehemaliger Skispringer ist einer der Führer. Die Jugendlichen hören ihm interessiert zu, fragen nach, bekommen langsam ein Gespür für einen Sport, der sie zuvor nicht interessiert hat. Tasch freut’s.