Lehrlinge vor der Entscheidung: Gehen oder Bleiben?

Jakob Reiter gehört nicht zu den Jugendlichen, die erst rausfinden müssen, was sie einmal werden wollen. Bereits mit 15 war für ihn klar, dass es „etwas mit Holz“ sein muss. „Ich habe immer schon gerne mit Holz gearbeitet. Weil: Am Ende vom Tag sieht man immer ein Ergebnis.“ Auf einer Berufsmesse in Wels hatte er sich über mögliche Ausbildungsbetriebe im Mühlviertel und Umgebung informiert.

Seine Wahl fiel auf die Baufirma Hentschläger in Langenstein in Oberösterreich, 15 km von seinem Elternhaus in Pregarten entfernt. „Das war mir wichtig.“ Sein Tag beginnt um sieben Uhr morgens auf der Baustelle – derzeit eine Jausenstation – und endet um halb fünf am Nachmittag – jeden zweiten Freitag hat er frei.

Die Firma versuche, im Jahr bis zu acht Lehrlinge auszubilden, darunter Maurer und Zimmerer, sagt Daniel Kremplbauer, der selbst eine Lehrlingsausbildung bei Hentschläger durchlaufen hatte und nun die Geschäftsführung im Bau innehat. „Wir haben aber Probleme, genügend zu finden.“

Aus diesem Grund schlossen sich mehrere Betriebe in den Gemeinden Langenstein, Luftenberg und St. Georgen an der Gusen, darunter auch die Hentschläger Bau GmbH, zum sogenannten „Wirtschaftsförderungsverein 4222“ zusammen.

„Um die Jugend abzuholen, gehen wir in Schulen oder machen Betriebsführungen, um Dritt- bis Viertklässler und ihre Eltern vom Handwerk zu überzeugen und um Vorurteile abzubauen. Auch eine Lehre beinhaltet viel Fachwissen.“

Eine weitere Hürde für die Betriebe sei der „der Abzug der Jugend nach Linz“, so Kremplbauer. Die Hauptstadt liege nur wenige Kilometer entfernt. Für den Zimmerer-Lehrling Jakob Reiter war Linz allerdings nie eine Option, er wollte seinen Freundeskreis behalten. „Ich bin lieber auf dem Land unterwegs, hier kenne ich jeden – die Stadt ist nicht so meins.“

Lehrstelle in der Heimat? Das sind die Vorteile: Man behält seinen Freundeskreis, die Wohnungssuche fällt weg, spart also Geld und Wegzeit. Zudem: weniger Lehrplatz-Konkurrenz.

Das die Nachteile: Irgendwann wird das Dorf zu eng, man sehnt sich nach neuen Erfahrungen, die Auswahl an Jobangeboten ist überschaubar.

„Für die Lehrstelle war ein Aufnahmetest nötig“

Tina Buschenreiter macht die Lehre zur Großhandelskauffrau bei Spar in St. Pölten