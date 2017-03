Lehrlinge, übernehmt das Geschäft!

Fünf Tage lang werden 23 Lehrlinge die Filiale Stephansdom (in der U-Bahn beim Ausgang zur Kärntnerstraße) völlig eigenständig führen. In der Schaubackstube geben die Nachwuchsbäcker dann Einblick in ihre Arbeit: Sie schlagen Handsemmeln nach alter Tradition per Hand, kneten Topfenbällchen und Gebäck. Und das alles vor den Augen der Kunden.

Aufregend

Die Lehrlingswoche findet heuer bereits zum dritten Mal statt. Warum? Die Lehrlinge sollen noch mehr Gespür für das traditionelle Bäckerhandwerk bekommen und sich mit den Rezepten vertraut machen. Das Feedback der ersten Runden: "Herausfordernd, aber aufregend." Die Lehrlinge haben vor allem im Bereich Teamarbeit und Zusammenhalt, Organisation, Mitarbeiterführung und Verantwortung viel lernen können.

Zusammenwachsen

So eine Filiale zu übernehmen, das muss man sich erst einmal zutrauen. Im Vorfeld wurden die besten Jugendlichen deshalb in einem Assessment Center ausgewählt, zusätzlich gab es Workshops mit Rollenspielen, Kommunikations-Aufgaben und Gruppenarbeiten, um sich auf die Arbeit in der Filiale vorzubereiten.

So eine Filiale zu übergeben, das braucht auch viel Vertrauen seitens des Unternehmens. „Wir glauben an die Fähigkeiten unserer Lehrlinge. Sie haben schon in den letzten Jahren bewiesen, dass sie erstaunliche Leistungen erbringen können“, so Eva Planötscher-Stroh, Leiterin Human Resources bei Ströck. Irene Ströck, Geschäftsführerin der Handwerksbäckerei Ströck, bestätigt das. „Mit dieser Aktion beweisen setzen wir zudem einen weiteren Schritt für solide, praxisnahe und abwechslungsreiche Ausbildung. Die jungen Talente werden so schon während ihrer Lehrzeit auf Führungsaufgaben vorbereitet und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen für ihre zukünftige Karriere in unserem Familienunternehmen.“