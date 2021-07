Lasst die Mitarbeiter entscheiden

50 Jahre lang war Tele-Haase ein Traditionsunternehmen, in dem das Management das Sagen hatte. Christoph Haase – Eigentümer in zweiter Generation und ehemaliger Art Director – war genervt vom "Beharren auf dem, was immer schon war." 2011 konzipierte er mit Stelzmann eine völlig neue Unternehmensordnung. Seit Februar 2013 steht im mittelständischen Betrieb kein Stein mehr auf dem anderen. "Wir haben das Machtkonglomerat aufgebrochen", sagt er. Hierarchien, Manager, Abteilungen – alles wurde abgeschafft. Ihre Zeit war abgelaufen. "Vor 15 Jahren wussten wir im Jänner, welchen Umsatz wir im August machen würden", sagt Haase. Heute sei das Wirtschaftsleben komplexer: "Heute wissen wir nicht, was nächste Woche passiert. Ich musste Dinge entscheiden, die ich nicht entscheiden konnte."

Heute lässt Haase nach Vorbild des brasilianischen Demokratie-Pioniers Semco ausgewählte Mitarbeiter in sechs Gremien über die Geschicke des Unternehmens abstimmen: Innovation, Umwelt, Marketing/Vertrieb, Geschäftsplan, Organisation, Qualitätssicherung. Denn bei den Mitarbeitern liege die Fachkompetenz. Auch die Konzepte werden von ihnen entwickelt. Eine Arbeitsgruppe im Gremium Geschäftsplan arbeitet beispielsweise auf Eigeninitiative an einem transparenten Bewertungssystem für gerechtere Gehälter.