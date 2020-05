Lange krank. Was bleibt?

Da fragt man sich schon: Wo war mein Stellenwert in der Firma?" 23 Jahre hat Gerda Wilfinger* in dem Familienbetrieb gearbeitet. Vor ein paar Wochen erhielt die 48-Jährige die Diagnose: kaputte Schulter. Ein Operationstermin wurde angesetzt. "Ich habe meinen Abteilungsleiter informiert, dass ich vier Wochen in den Krankenstand müsste. Es gab keine Reaktion", erzählt sie. "Nur hatte ich das Gefühl, dass mir mein Chef aus dem Weg ging." Bis eine Woche vor dem OP-Termin: "Da hat er mich ins Büro zitiert und gesagt, dass er meine Arbeitszeit aus Spargründen von 40 auf 30 Wochenstunden herabsetzen will."



Wilfinger lehnte aus finanziellen Gründen ab: "Das habe ich schon zwei Mal gemacht. Er wusste, dass ich das nicht noch mal mitmache." Der Chef bot ihr eine einvernehmliche Auflösung mit Aussicht auf Wiedereinstellung für 32 Stunden an, Wilfinger lehnte ab. Einen Tag vor der Operation sprach er die einseitige Kündigung aus, datierte sie in den Krankenstand. So erhält Frau Wilfinger zumindest das Krankenentgelt vom Betrieb. Enttäuscht ist sie trotzdem: Sie glaubt, dass das alles nur ein Vorwand war, um sie loszuwerden.



*Name v. d. Red. geändert