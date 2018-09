Kunst statt Psychologie: Karriere im Umbruch

Jahrelanges Lernen, intensive Prüfungszeiten, schlaflose Nächte, Eltern im Nacken. Nach der „besten Zeit im Leben“, wie das Studium von Absolventen im Nachhinein trotzdem gerne bezeichnet wird, endlich der Abschluss. Zeit, ins Berufsleben einzusteigen – wenn das während des Studiums nicht ohnehin bereits geschehen ist. Vielleicht lässt sich gerade deshalb in dieser Phase des Lebens ein interessantes Phänomen beobachten: Oft geht ihr Job in eine ganz andere Richtung. Weit weg von dem, wofür man im Studium jahrelang geschuftet hat. Vor allem jüngere Menschen mit höherem Bildungsniveau neigen dazu, von der Karriereleiter aufs wackelige Klettergerüst zu steigen und in ein gänzlich neues Berufsfeld einzutauchen, zeigen aktuelle Studienergebnisse der University of Anglia und der ETH Zürich. Warum das? Einerseits, weil man sich schlichtweg weiterentwickelt hat, wie Arbeitspsychologin Veronika Jakl erklärt: „Oft verfolgt man während des Studiums einen langen Teenager-Traum und kommt am Ende zu dem Schluss, dass er doch nicht mehr zu einem passt.“ Oder man habe erkannt, dass die Jobchancen schlecht sind.

Letzteres kennen in Österreich vor allem Sozial- und Geisteswissenschaftler. Ein Auszug der aktuellen Statistik des AMS: 3454 Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, 1864 Humanwissenschaftler, 1057 Absolventen historisch-kulturwissenschaftlicher Studien, aber auch 2524 Naturwissenschaftler sind arbeitslos. Im Gegensatz dazu gibt es beispielsweise nur 831 arbeitslose Lehramtabsolventen. „Viele beenden dennoch ihr Studium, weil sie es den Eltern schuldig sind oder sie sehr fokussiert sind und gerne abschließen, was sie anfangen“, so Jakl. Oft folgt dann ein Umstieg.

Regie des Lebens

Den klassischen Pfad hat zunächst auch Lorenz Homolka eingeschlagen. Aufgrund seines hohen Interesses für das menschliche Erleben und Verhalten hat er sich sieben Jahre lang dem Psychologiestudium und einigen Ausflügen an die philosophische Fakultät verschrieben. Sein heutiger Arbeitsplatz: die eigene Kunstgalerie. „Ich bin dem normalen Muster gefolgt. Schule, Studium – mit dem Ziel, zu arbeiten, was ich studiert habe. Im chinesischen Dschungel hatte ich beim Lesen von Nietzsches ’Die fröhliche Wissenschaft’ dann aber eine Epiphanie“, erinnert er sich. Es war an der Zeit, die „Regie seines Lebens“ – wie der Galerist es beschreibt – in die eigene Hand zu nehmen. Sein lange vorhandenes Interesse für Kunst und sein Studentenjob in einer Bar, die als Künstler-Hotspot der Stadt bekannt war, ebneten einen neuen Weg. „Ich begann gleich – ohne überhaupt zu wissen, was es heißt, eine Firma zu haben.“ Bürokratie, Kosten und die große Verantwortung waren belastende Gefährten. Das Schwitzen und Leiden haben sich aber ausgezahlt. Das Studium im Grunde auch, findet der Inhaber der STURM UND DRANG GALERIE in Linz. Es helfe ihm heute, Künstler zu erkennen.