Kreuzberger Nächte in Wien

"Undergroundig, aber stylisch", beschreibt Barbara Tampier das Interieur. Die Front der Bar ist mit Titelblättern von Rolling-Stones-Magazinen tapeziert, an der Decke sind LPs montiert. "Teile aus meiner Plattensammlung", sagt die DJane. Die Stühle und Lehnsessel von Berliner Flohmärkten verleihen der Bar einen lässig-trashigen Vintage-Look, die Retro-Radios an den Wänden sind Lampenschirme, die Tapeten psychedelisch, jede Menge silberner Discokugeln glitzern an der Decke um die Wette. Mittendrin döst "Rocker", der Mops, im Körbchen vor sich hin. In der Modeecke samt Umkleide findet sich Street Wear von Berliner Labels wie "Einzelstück" und "Sloth and Friends" und Schmuck von "Scum Cantarell". " Wien muss ein bisschen mehr Berlin werden", sagt Barbara Tampier. Und so gibt es Berliner Currywurst – das Rezept stammt vom Curry 36, dem besten Würstelstand Berlins – und die "Berliner Luft", ein Pfefferminzlikör, "den müssen wir extra aus Berlin holen." Die Gäste würden sich darum reißen, sagt Tampier.

Die quirlige Frau mit dem neugierigen Blick ist auch im wörtlichen Sinne auf der Radiowelle: Einmal im Monat sendet sie ihre eigene Radioshow auf sceen.fm und aus dem Tonstudio in ihrer Wohnung.

Von 17 Uhr bis vier Uhr früh ist jeden Tag außer montags geöffnet. Drei Bio-Speisen – vegan, vegetarisch und mit Fleisch – kocht Barbara Tampier selbst. Im "Radio" legt Barbara Tampier gern selber auf – und lässt noch lieber Berliner DJs für abendliche Sessions einfliegen. Im Jänner 2015 will Tampier ihr eigenes Plattenlabel "Radio Records" gründen, mit Tracks von Berliner DJs und Wiener Künstlern, die die umtriebige Szenekennerin zusammenbringt.

DJane zu werden, war schon früh ihr Traum gewesen, ein eigenes Lokal ebenso. Tampier jobbte nebenbei in der Gastronomie, schon als Schülerin der Gastronomiefachschule redete sie davon, später ihr eigenes Lokal zu eröffnen.

Die konkrete Idee für ein Lokal, das Tampiers Interessen – Musik, Mode und Bar – vereinte, hatte sie schon vor einigen Jahren gehabt. Jahrelang sammelte sie dann auch Möbel und Interieur für ihren Traum. Vom Vorhaben, ihr Konzept in Berlin umzusetzen, kam sie bald ab, zu viele Lokale dieser Art gibt es dort. Doch in Wien sei das "Radio" einzigartig. Das leer stehende Lokal in der Neustiftgasse fand Tampier rasch. Am Tag nach der Besichtigung sagte sie den Kauf zu, in 19 Tagen krempelte sie mit Freunden das ehemalige britische Pub komplett um, trotz 40-Stunden-Job als Teamleiterin bei Fiat.

Das Publikum ist wie die Bar: undergroundig, aber stylisch, meist zwischen 20 und 40, viele Studierende.

Der Techno-Brunch jeden zweiten Sonntag sei stets ausverkauft. Dass das Lokal von Anfang an so gut laufen würde, hätte Barbara Tampier nicht gedacht, sagt sie. Noch fühlt sie sich wie eine Angestellte: "Es ist unreal, dass das wirklich mein Lokal ist." Es zu führen, mache ihr großen Spaß. Nur die Berliner Lebensfreude geht ihr im "grantigen Wien" ab. Ein Ziel hat die fröhliche DJane noch: Irgendwann soll auch Barcelona ein "Radio" haben.