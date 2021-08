Buchtipp: Kreativ sein mit John Cleese

Inspiration suchen

Am Anfang jedes kreativen Prozesses steht eine Idee. Als Anfänger ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Idee gleich eine Glanzleistung ist. „Leihen Sie sich also eine Idee von jemand anderem, verinnerlichen Sie sie, indem Sie beginnen damit zu spielen ohne dabei sklavisch zu kopieren“, rät Cleese.

Und wem bei der Vorstellung einer solchen „Anleihe“ mulmig wird, solle auf den berühmten Shakespeare schauen. „Der hat alle seine Handlungen gestohlen und sie dann ziemlich kreativ weiterentwickelt.“

Immer weiter spielen

In Kunst und Wissenschaft kommt es immer wieder vor, dass erfolgreiche Kreative nie wieder die Originalität und Strahlkraft ihrer ersten Werke erreichen. „Grund dafür ist, dass Anfänger in ihrer Herangehensweise mitunter eine Frische an den Tag legen, die mit der Zeit verblasst“, schreibt Cleese. Dieses „Frische-Niveau“ zu halten, sei nicht einfach. Einige berühmte Beispiele schafften es trotzdem. Der Physiker Richard Feynman etwa. Er verbrachte viel Zeit am Schlagzeug, „Dieses Spielen hält Sie frisch“, meint der Autor.

Rückschläge akzeptieren

Beim Versuch etwas Originelles zu produzieren gibt es gute und schlechte Tage. Eine Erfahrung, die auch Cleese kennt. Solche Blockaden seien aber keine Unterbrechungen im Kreativprozess – sie seien Teil den Ganzen. Man müsse lernen, unproduktive Phasen als Vorbereitungen für die kreativen anzuerkennen. Und man sollte keinesfalls aufgeben. Bleiben Sie sitzen, bis das Unterbewusstsein bereit ist, ein paar Dinge auszuspucken.

Die Meinung anderer hören

Nach dem Verfassen einer Idee kann es hilfreich sein, sich Feedback von Außen zu holen. Es ist wichtig über die geäußerten Probleme nachzudenken und diese auch selbst zu beheben. „Die Leute, um deren Meinung Sie gebeten haben, werden Ihnen ebenfalls Lösungen anbieten. Die ignorieren Sie bitte komplett. Weil die anderen nämlich keine Ahnung haben, wovon Sie reden“, sagt Cleese.