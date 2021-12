Kippeln erlaubt: Wie ergonomische Möbel für mehr Bewegung sorgen

Waren ergonomische Möbel vor ein paar Jahrzehnten noch ein Nische mit einem sehr spezifischen Publikum, so ist es heute eine umsatzstarke Branche geworden. Verschiedenste Hersteller tüfteln an Möbeln, die ein möglichst gesundes Arbeiten ermöglichen: Höhenverstellbare Tische, Rücken- und Armlehnen, Bürosessel mit beweglichen Sitzflächen, die verschiedenste Sitzpositionen ermöglichen – vom Schneidersitz bis hin zum aufrechten Anlehnen. Je bewegungsreicher das Sitzen ausfalle, desto gesünder, so Wiesner.

Kippeln beim Tippen

Der Sitzhocker „LeitnerWipp“ des Herstellers Leitner Ergomöbel etwa soll Haltungsschäden mit seiner eingebauten Kipp-Funktion mindern, die Rückenmuskulatur stärken, die Version mit dem sattelförmigen Sitz unterstützt zudem die Hüftöffnung. „Der Benutzer soll in Ruhe arbeiten können, sich dabei aber möglichst viel bewegen und seine Sitzposition ändern können“, erklärt Geschäftsführer Franz Leitner.