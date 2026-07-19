Wie man Kinder auf die KI-Arbeitswelt vorbereitet

Kinder mit Tablets in der Hand, die mit Chatbots sprechen, Fragen stellen und mit der neuen Technik spielen. Ein befremdliches und für manche Eltern vielleicht sogar beängstigendes Bild. KI als Teil der Kinderwelt? Ist eine frühe Annäherung gut? Früher oder später werden auch die Jüngsten mit Künstlicher Intelligenz arbeiten müssen. Doch wie bereitet man sie schon heute auf eine KI-Arbeitswelt vor – und auf Berufe, die es vielleicht noch gar nicht gibt?

Mitarbeiter der Zukunft Barbara Weißenbacher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Universität Graz. Gemeinsam mit Aljoscha Neubauer schrieb sie ein Buch darüber, wie man den richtigen Job für sich findet. „Es geht um die Übereinstimmung von Begabungen, Interessen und Persönlichkeit“, fasst Weißenbacher zusammen. Unabhängig davon, wie die Joblandschaft der Zukunft aussieht, könne man sich an diesem Prinzip orientieren. Fähigkeiten, die definitiv an Relevanz gewinnen werden: Technisches und mathematisches Verständnis, aber auch Kreativität sowie emotionale und soziale Kompetenzen. Der ideale Mitarbeiter der Zukunft soll kritisch denken, hinterfragen und kreative Lösungen entwickeln können, so Weißenbacher. Ebenso entscheidend sei die Wissbegierde: „Weiterlernen zu wollen und offen für neues Wissen zu sein, ist eine zentrale Zukunftskompetenz.“ Ausgerechnet diese Fähigkeiten werden aber durch den zunehmenden Einsatz von KI unter Druck gesetzt, wie eine Studie der Boston Consulting Group (BCG) zeigt.

Jugendstudie: Zuversicht hängt vom Geld ab Am Dienstag präsentierte die Arbeiterkammer die zweite Ausgabe des AK-Jugendmonitors. Die wichtigste Erkenntnis: Entscheidend für den Blick in die Zukunft sind nicht Geschlecht, Wohnort oder Migrationsbiografie, sondern die Klassenlage. Demnach sind 82 Prozent der finanziell gut abgesicherten jungen Menschen optimistisch gestimmt. Bei finanziell schlechter Gestellten sind es nur 38 Prozent. Jugend und Karriere Was 21 Prozent der Jugendlichen aktuell zuversichtlich stimmt, sind die beruflichen Perspektiven. Eine befragte Person sagte etwa: „[Es stimmt mich zuversichtlich], dass ich für einen sicheren und gut bezahlten Beruf qualifiziert bin.“ Gleichzeitig bereiten fehlende berufliche Perspektiven 43 Prozent der Befragten Sorgen. Zitate dazu sind: „Ich bekomme keinen Ausbildungsplatz“ oder „Ich finde keine Anstellung in dem Beruf, für den ich drei Jahre studiert habe und der bis vor Kurzem noch als Mangelberuf gegolten hat“. RS

KI sinnvoll einsetzen In der BCG-Befragung berichten Führungskräfte von einem übermäßigen Vertrauen in KI, von sinkendem Verantwortungsbewusstsein, weniger konstruktiven Debatten, geringerer Meinungsvielfalt und von schwächerer Zusammenarbeit. Die Studie zeigt, dass selbst erfahrene Erwachsene und Führungskräfte beim Umgang mit KI an ihre Grenzen stoßen. Wie also sollen Eltern ihren Kindern einen sicheren Umgang vermitteln? „Das Elternhaus hat in jedem Fall eine Vorbildwirkung“, sagt Weißenbacher. Kinder schauen sich ab, wie Erwachsene mit Veränderungen umgehen. Sorgen rund um KI können dabei schnell zu einer ablehnenden Haltung führen. Davon rät die Expertin ab: „KI zu meiden, ist keine Lösung. In einer modernen Welt kann das auf Dauer kaum funktionieren.“ Ab welchem Alter Kinder mit KI arbeiten sollten, könne sie pädagogisch nicht beantworten. Grundwissen darüber, was KI ist und wie sie funktioniert, könne man aber nicht früh genug vermitteln. „Am besten schon im Volksschulalter.“ Nur wie?