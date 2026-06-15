Wenn die KI zum Wirtschaftsprüfer wird

Künstliche Intelligenz wird nun auch Wirtschaftsprüfer. Das Beratungsunternehmen EY setzt aktuell auf KI-gestützte Prüfungssysteme. „Die Technologie verändert die Abschlussprüfung fundamental“, heißt es von EY. Dabei soll es jedoch nicht um den Ersatz von Prüfern gehen, sondern um eine Verschiebung ihrer Rolle. Was das konkret bedeutet, erklärt Stefan Uher, Leiter der Wirtschaftsprüfung bei EY Österreich.

KURIER: EY setzt nun auf Künstliche Intelligenz – wo genau wird sie eingesetzt?

Stefan Uher: Die Wirtschaftsprüfung ist ein komplexer, langfristiger Prozess. Künstliche Intelligenz wird uns künftig stark dabei unterstützen, diesen Prozess stringenter, schlüssiger und effektiver zu durchlaufen. Wir gehen davon aus, dass damit nicht nur die Prüfungseffizienz, sondern auch die Qualität steigen wird. Man wird dadurch Erkenntnisse bekommen, die man davor nicht hatte – etwa zu eventuellen Auffälligkeiten.

Wie sieht das in der Praxis konkret aus – und welche Aufgaben bleiben weiterhin beim Menschen?

Die Prüfungsteams werden zwar stark von der KI unterstützt, aber die Einschätzung und Entscheidung bleibt immer bei den Menschen. Die KI gibt nur Vorschläge. Es soll dazu führen, dass sich unsere Prüfungsteams noch stärker auf wesentlichere Dinge konzentrieren können, weil sie von den Routinetätigkeiten freigespielt sind. Man kann sich also in zusätzliche Bereiche vorantasten, die man zuvor nicht so genau unter die Lupe genommen hat.