Karrieren-Brunch: Ein Arzt für die Lachmuskeln

Im Szeliga’schen Krisenszenario wird der Dow Jones schon mal zum Down Jones, Apple’s Apfel ist angebissen, GOOD YEAR wechselt in BAD YEAR und NOKIA betreibt Disconnecting People. Und wer nach der Krise immer noch kein Problem hat? "Kann sich eines kaufen", strahlte Szeliga selig. Und verwies auf www.needaproblem.com: Um einen Euro gebe es ein "triviales Problem", um 500 Euro ein schwieriges (das ist jetzt kein Scherz!).

Doch Szeliga blieb nicht in der Belustigung stecken – seine Botschaft war ernst. Zehn Mal so viele Ideen hätten Mitarbeiter in einer humorvollen Atmosphäre laut einer Studie der University of Oklahoma. "Man fühlt sich wohler, es gibt weniger Krankmeldungen, mehr Vertrauen, mehr Freude an der Arbeit und dadurch mehr Leistung", so Szeliga. Sein Rat für Unternehmen: "Humor ist schön, wenn er von oben kommt." Und sprach in Richtung Führungskräfte: "Wichtig ist, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Manager haben oft Angst, dass ihre Kompetenz durch Humor verwässert wird." Dabei sei das Gegenteil der Fall: "Mit einem humorvollen Chef gehen die Mitarbeiter durch dick und dünn." Im Talk mit KURIER-Karrieren-Chefin Sandra Baierl verriet er, wie ein deutscher Top-Banker mit Humor wieder mehr Nähe zu den Mitarbeitern fand.

Unternehmen mit Witz Humor schlägt sich Szeliga zufolge auch im Unternehmenserfolg nieder. Wie bei der US-Fluglinie Southwest Airlines, die mit rappenden Stewardessen für mehr Buchungen sorgte. Oder beim französischen Busunternehmen in Bourg-en Bresse, das den Fahrgästen das fahrzeitverzögernde Drängeln mit der Durchsage: "Leute mit sauberer Unterwäsche bitte nach hinten durchgehen" abgewöhnte.

Also riet der Humorspezialist: "Lachen Sie im Job – wer weiß, ob Sie am Abend noch Gelegenheit dazu haben." Das Publikum brüllte.