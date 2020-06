Karriereklick erwünscht

Auch Harald Gutschi, stellvertretender Leiter der Plattform Versandhandel im Handelsverband und Sprecher der Geschäftsführung der Otto-Gruppe, ortet einen „extremen Bedarf an jungen Leuten mit digitalen Kenntnissen“. Es gebe zwar bereits junge FH-Absolventen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hätten, der Bedarf an solchen Mitarbeitern würde im Handel allerdings enorm steigen, denn: „In Zukunft ist es so: Every Business is a Digital Business.“ Die Stationärhändler müssten online gehen, um profitabel zu bleiben.

Die erforderlichen Fähigkeiten im Online-Handel sind vielfältig. Gesucht werden laut Gutschi drei Sorten von Mitarbeitern: „Erstens jene, die technologisch denken und entsprechende Geschäftskonzepte für die Kunden umsetzen.“ Zweitens Mitarbeiter, die im Online-Marketing firm seien. Drittens: „Shop Manager, die Onlineshops einrichten und betreuen.“ Auch die Führungsriegen müssten ihre Kompetenzen erweitern: „Die Unternehmen brauchen Game Breaker, die die Spielregeln im Unternehmen verändern und dafür Mitarbeiter gewinnen.“ Neben Know-how in Technik, Logistik und Marketing bräuchten die Experten laut Jan Radanitsch vor allem eines: „strategische Denke“. Um die Nachfrage an solchen Mitarbeitern zu stillen, hat er den interdisziplinären Diplomlehrgang „eCommerce-Manager“ konzipiert, der ab Herbst 2014 an der Werbe-Akademie des WIFI Wien angeboten wird und den er leiten wird.

Eine Berufsgruppe wird laut Harald Gutschi übrigens in drei bis fünf Jahren händeringend gesucht: Business Analysts, die Kundendaten der Online-Shops interpretieren. „Doch dafür gibt es noch keine Ausbildungen.“